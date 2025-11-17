La Policía Nacional llegó a investigar los presuntos vínculos de Francisco Martínez con la secta de Vistabella

El inspector principal de la Policía Nacional que llevó el operativo que desmanteló la supuesta secta sexual de Vistabella ha declarado este lunes que tuvieron “indicios” no probados de explotación sexual de miembros de la secta. Este agente ha afirmado ante el juez que los presuntos consumidores de estas situaciones de explotación sexual eran “personajes relevantes de la vida pública o política”.

Ha dicho además que los indicios que obtuvieron hacen referencia a que estos personajes "acudían tanto a La Chaparra o como a la vivienda del exalcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, para mantener esas relaciones a cambio de dinero".

Mujeres de la secta afirman que iban a "limpiar"

Varias mujeres adultas, testigos en este juicio al ser miembros de la secta, han asegurado durante el juicio que iban a “limpiar” a casa de Martínez.

Los investigadores de la Policía obtuvieron esa misma respuesta por parte de esas mujeres, pero aun así sospecharon que había algo más porque no querían profundizar sobre este tema cuando los agentes insistían.

Fotos de personajes "relevantes" con el Tío Toni

Varias personas “relevantes” también aparecen en fotos con el Tío Toni, líder de la secta. Estas imágenes fueron encontradas "en La Chaparra" durante la operación de desmantelamiento de la secta.

Este detective ha agregado que tanto Paco Martínez como su hermano, el conocido peluquero Juan Miguel Martínez, acudían “con frecuencia” a La Chaparra.

Cabe recordar que ninguno de los hermanos Martínez está acusado en este proceso y ni siquiera citado a declarar en este juicio, que trata acerca de los presuntos abusos sexuales a menores de la secta por parte de seis miembros adultos, como colaboradores necesarios del líder. Este, el gurú llamado Tío Toni, falleció en prisión y así se extinguió su responsabilidad penal.

Posible empadronamiento en Vall d'Alba

Otro indicio no probado que tuvo la Policía Nacional fue, según este responsable de la investigación, “el empadronamiento de los miembros de la secta en Vall d’Alba para que participaran en las elecciones locales”, con Paco Martínez como candidato a salir reelegido alcalde, "a cambio del asfaltado determinadas zonas de la masia La Chaparra" de cara a "facilitar" el acceso a la misma.

Martínez era vicepresidente de la Diputación en ese momento, así que la Policía Nacional considera que algo de estas características pudo haber ocurrido. De cualquier forma, todo quedó en eso: indicios.

El peluquero Juan Miguel dijo a Mediterráneo que conoció a Toni “en los noventa” pero que fue porque “una clienta suya vivía allí” (en La Chaparra), y especificó que no quería “saber nada más de este asunto”. Paco Martínez declinó contestar, contactado por este diario.

El juicio continuará este martes, en la que será su sexta jornada (de un total de 19). Ya han intervenido la mayoría de las víctimas, que han declarado haber sufrido estos abusos por parte de Toni, siendo menores, y que varios adultos hicieron posibles estos abusos de distintas formas.