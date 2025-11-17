Roban un bombo y un tambor de los Dimonis de la Plana en el centro de Castelló
Quieren evitar que puedan ser vendidos a terceros
Javier Ortí
La asociación Dimonis de la Plana ha denunciado el robo de un bombo y un tambor en el centro de Castelló durante la noche del sabado. Según han explicado, los instrumentos fueron sustraídos del interior de un vehículo mientras permanecía estacionado.
El colectivo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para difundir lo ocurrido con el objetivo de recuperar los instrumentos o evitar que puedan ser vendidos a terceros. Desde el grupo subrayan el alto valor sentimental de las piezas, ya que forman parte de la historia de antiguos miembros de la asociación, por encima incluso de su valor económico.
La asociación pide que cualquier persona que pueda aportar información se ponga en contacto con ellos o con las autoridades.
