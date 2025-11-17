Los tres supervivientes del accidente Benassal continúan en la UCI

Los tres supervivientes del accidente del sábado por la noche en Benassal continúan en la unidad de cuidados intensivos (UCI), según dijeron este lunes fuentes oficiales a Mediterráneo. Dos de ellos se encuentran ingresados en el Hospital General de Castelló y uno en La Plana, en Vila-real.

El siniestro dejó dos fallecidos, que eran primos entre ellos, tras un fuerte choque. Su coche se precipitó desde una altura aproximada de 6 metros por el puente de la rambla Carbonera.

Identidad y situación de los ocupantes

Según informó la alcaldesa de Benassal, Elia García, todos los pasajeros del vehículo eran varones, de nacionalidad marroquí, pero residían en la zona, uno desde hacía más tiempo, y el resto, más recientemente, si bien no sabía si tenían empleo en la zona o vínculos con alguna entidad.

El CICU informó que dos de los ocupantes fallecieron en el acto, mientras que el resto se atendieron en centros hospitalarios. En concreto, dos de los chicos presentaban politraumatismos y fueron trasladados por sendos SAMU al Hospital General.

El otro, con varios traumatismos, fue conducido hasta el Hospital de la Plana por una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), donde todavía se encuentra. También acudió al lugar del accidente un equipo de Atención Primaria.

Agradecimientos del Ayuntamiento de Benassal

Precisamente, desde el Ayuntamiento de Benassal quisieron agradecer ayer la labor de todos los efectivos, en un comunicado a través de redes sociales: «Agradecemos el trabajo de todos los cuerpos de emergencias que intervinieron: servicios sanitarios, bomberos, Guardia Civil y equipos de apoyo. De manera especial, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Benassal, que fue el primero en llegar, atender a las víctimas y coordinar la intervención inicial. Disponer del parque de bomberos es un factor determinante en situaciones como esta, y su dedicación lo ha vuelto a demostrar. El Ayuntamiento está a disposición de los afectados para cualquier apoyo o atención que puedan necesitar», apuntaban.

«En nombre de la corporación y de todo el pueblo, trasladamos nuestras condolencias más sinceras a las familias y personas próximas a las víctimas, así como nuestro deseo de una recuperación completa y rápida para los heridos», añadieron.