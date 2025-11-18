El malestar de todo un policía nacional en el registro a la secta sexual de Vistabella: «Me afectó ver los pelos del Tío Toni puestos en sobres»

«Lo que más me sorprendió fueron los pelos humanos en las habitaciones, puestos en sobres o en imágenes espirituales. Eso me afectó», recordó ayer uno de los policías nacionales que intervino en el registro que hizo caer a la supuesta secta sexual de Vistabella.

Con esa frase, este agente se refería a mechones de pelo del Tío Toni que todos los miembros de la secta, incluidos los niños, llevaban consigo a todas partes. Se trata de un detalle de la comunidad de La Chaparra que Mediterráneo desveló cuando se produjo el registro, en 2022. Ahora, varios agentes ya se han referido entre este lunes y este martes a esa parte de la historia: los mechones que funcionaban como amuletos.

¿Qué significaban los mechones?

Otra de las policías había indicado que esos mechones del líder, matas de pelo canoso que un día fueron cortadas del cabello de Toni, se entregaban «como premio» si los seguidores de la comunidad pseudorreligiosa realizaban una acción que el gurú consideraba como digna de un reconocimiento.

De hecho, los menores que a lo largo de los años residieron en dicha propiedad debían llevar en los bolsillos un mechón de pelo de su gurú, incluso cuando iban al colegio, un extremo que pudo ser comprobado por los profesores que les dieron clase. Una muestra, en definitiva, del nivel de mesianismo que tenía el Tío Toni entre los que vivían en La Chaparra.

Durante la entrada y registro de marzo de 2022, cuando se detuvo al Tío Toni y a otros miembros, los policías encontraron, además de estos mechones, multitud de juguetes sexuales, el libro doctrinal del gurú, vehículos de alta gama y muchos relojes (que por el momento no se ha clarificado si eran valiosos o si eran falsificaciones).

Más agentes

La séptima sesión del juicio, ayer, fue la más corta hasta el momento, y tuvo la participación de tres testigos, todos ellos policías. Un cuarto testigo fue desestimado.

Entre ellos había un efectivo de la Policía Científica, que explicó que realizó el frotis de los objetos que podían contener ADN de las víctimas, de los acusados o del Tío Toni, quien como falleció no ha llegado a enfrentar a la justicia.

Al policía que quedó «afectado» por los pelos humanos también le llamaron la atención las paredes:_«Había dibujos en las paredes, estaba todo muy infantilizado»,indicó. Y es que, por ejemplo, un gran mural de Peter Pan dominaba una la habitación del Tío Toni. El gurú abusó de la mayoría de las víctimas, según los relatos de estas, a partir de los 12 años. Los acusados supuestamente hicieron posibles estos abusos a menores y se enfrentan a penas de 16 a 65 años.