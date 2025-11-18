Retenciones de cuatro kilómetros en la AP-7 en Castellón por un accidente

Un accidente entre un camión y un turismo ha provocado esta mañana a primera hora retenciones en la AP-7 en Castellón que han llegado a los cuatro kilómetros.

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se ha producido a las 7.45 horas en el kilómetro 448, en Burriana, a la altura del área de servicio de la Plana. El choque, lateral, se produjo en una incorporación al carril de aceleracion.

A consecuencia del impacto, el turismo se quedó parado en la mediana, provocando un estrechamiento del carril de la autopista en dirección a Barcelona. Uno de los implicados ha resultado herido leve.