Accidente en Castelló con un coche volcado junto al Hospital de La Magdalena

Un aparatoso choque frontal registrado este miércoles en la rotonda del Hospital de La Magdalena, en Castellón, se ha saldado con heridos leves y un vehículo volcado lateralmente. El impacto ha dejado inicialmente atrapado al conductor del coche que quedó volcado, aunque finalmente pudo ser rescatado por el propio conductor del otro vehículo implicado, que logró sacarlo por la ventanilla del copiloto antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los Bombers de Castelló, así como efectivos sanitarios, que atendieron a los afectados. El conductor que había quedado atrapado presentaba contusiones, pero se encontraba consciente y en buen estado.

Tras ser estabilizado, el herido fue trasladado al hospital para una evaluación más completa. Pese a la espectacularidad del siniestro, las lesiones fueron leves y no hubo que lamentar daños de mayor gravedad.