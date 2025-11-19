«Catálogo de jamones de Navidad»: así camuflaba el porno en un USB la secta sexual de Vistabella

El juicio a la supuesta secta sexual de Vistabella dejó este miércoles en su octavo día más testimonios de agentes de la Policía Nacional que analizaron lo que se encontró en la masia La Chaparra durante el registro de 2022: desde casetes a cintas de vídeo, pasando por archivos USB y discos duros con material del Tío Toni, el líder espiritual de la secta que murió dos meses después de ser detenido, ese mismo año.

Memorias externas

Uno de los policías encargados de bucear a fondo por esas memorias externas declaró ante el tribunal que la secta liderada por el Tío Toni trataba de disimular cuando archivaba la pornografía, que cabe recordar que se le mostraba a los niños en sesiones de cine conjuntas con Toni, tal y como aseguraron varias víctimas durante los primeros días de vistas orales.

En concreto, encontraron porno dentro de un archivo informático llamado «catálogo de jamones de Navidad 2020», según confirmó este efectivo policial. A preguntas de la Fiscalía, este agente recalcó que la pornografía era protagonizada por adultos externos a la secta sexual y «nunca con menores» involucrados.

"Importante cantidad de archivos"

«Había una importante cantidad de archivos y películas porno, además de fotografías de mujeres adultas desnudas», añadió el policía, quien especificó que otras veces el porno sí que estaba sin ocultar. En el cuarto de Toni se encontró, además, una foto de un pene.

La sesión de este miércoles también dejó otro detalle de cómo fue el análisis posterior a ese registro policial. Otra de las agentes que participaron en el proceso se dedicó a escuchar y transcribir una colección de casetes que había en La Chaparra.

Casetes con cursos de hipnosis de Toni

En estas cintas de audio, que estaban agrupadas por números y divididas en dos colores (rojo y azul), el protagonista era el Tío Toni: eran cursillos sobre hipnosis que impartía a sus seguidores. Yase djo en el juicio que el líder hacía hipnosis a seguidoras, y que agredió sexualmente a una víctima practicándole hipnosis.

También en los casetes, Toni mostró curiosidad por cómo se usaba la ayahuasca para esas prácticas, si bien la policía dijo en su declaración que escuchó al gurú decir que él «no la solía utilizar».

El juicio continúa este jueves con la novena sesión, de las 19 que debe haber hasta el 9 de diciembre. Los tres últimos días han estado marcados por las declaraciones policiales, pero este jueves comienzan las testificales de los peritos. Será una parte clave para analizar los daños psicológicos en las víctimas.