Detenido por robar patinetes en Peñíscola

La Guardia Civil de Peñíscola ha detenido a un varón por su presunta implicación en el robo de tres patinetes eléctricos en la población.

La detención tuvo lugar el pasado 9 de noviembre, tras una investigación iniciada a raíz de diversas denuncias presentadas por las víctimas.

Durante las pesquisas, los guardias civiles realizaron numerosas gestiones que permitieron identificar al ahora detenido. Su modus operandi consistía en cortar los candados de los patines con una pequeña cizalla para sustraerlos.

Cuando se procedió a su detención el mismo portaba uno de los monopatines sustraídos, que fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario.

Las diligencias instruidas fueron entregadas en los Juzgados de Vinarós en funciones de guardia.