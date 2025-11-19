Piden 'rescate' para unos instrumentos de valor sentimental: extorsionan a los Dimonis de la Plana tras el robo de un bombo y un tambor

Como avanzó Mediterráneo, en la noche del sábado la asociación Dimonis de la Plana denunció el robo de un bombo y un tambor que fueron sustraídos del interior de un vehículo estacionado en pleno centro de la ciudad. Ayer lunes, la situación dio un giro inesperado cuando los autores, los supuestos autores o incluso alguien que pudo haberse enterado del robo contactaron con la entidad para extorsionarla.

Según explicó la asociación, estas personas reclamaron 400 euros a cambio de la devolución de los instrumentos y citaron a varios miembros del colectivo en la céntrica plaza Maria Agustina. Con la esperanza de recuperar las piezas —de gran valor sentimental— varios integrantes acudieron al punto acordado bajo la supervisión de la Policía Nacional, que fue avisada de la situación.

Intento de cobro y llamadas sospechosas

Una vez en la plaza, los miembros de Dimonis recibieron una nueva llamada en la que se les exigía realizar una transferencia bancaria inmediata. Al no ver a nadie en el lugar y sospechar que se trataba de un engaño, se negaron a efectuar el pago. Sin embargo, los extorsionadores insistieron y contactaron con otros miembros del colectivo, asegurando que los instrumentos ya habían sido entregados y reiterando la solicitud de dinero. Desconocían que todos los integrantes de la asociación se encontraban juntos y en coordinación con los agentes.

Los Dimonis comprobaron además que las llamadas procedían de un teléfono con origen en Colombia, mientras que el número de cuenta facilitado para la transferencia era español. Estos datos ya han sido aportados a las autoridades.

Investigación policial en marcha

La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar a los posibles titulares de las líneas telefónicas y de la cuenta bancaria, que podrían enfrentarse a un presunto delito de extorsión. Dimonis de la Plana mantiene su llamamiento a la ciudadanía para ayudar a recuperar los instrumentos y evitar que puedan ser vendidos a terceros.