Accidente en la CV-14 en Castellón: vuelca un camión en mitad de la vía

A las 8.45 horas se ha registrado un accidente en la CV-14, concretamente el suceso ha tenido lugar en el cruce de Forcall en dirección a Morella. El incidente involucra a un camión que transportaba tierra destinada a las fábricas de azulejos y tal y como se puede apreciar en la imagen que encabeza la noticia, el vehículo pesado ha volcado en mitad de la vía.

Según informes preliminares, el camión, que circulaba a alta velocidad se ha salido de la vía por la parte derecha dando la vuelta y cayendo a la misma carretera.

Aviso de la DGT del accidente en Forcall / DGT

Alto volumen de vehículos con materiales pesados

La situación ha llevado a un aumento en las críticas por parte de los residentes de la comarca de Els Ports y localidades del bajo Aragón, quienes han manifestado su preocupación por el alto volumen de vehículos que transitan por la CV-14, especialmente los camiones que transportan materiales pesados. Estas quejas se centran en la velocidad excesiva con la que muchos vehículos circulan en esta vía, destacando la necesidad urgente de implementar medidas de seguridad vial.

Regulación de tráfico

Este accidente pone de manifiesto la importancia de una mayor regulación del tráfico en una carretera que conecta importantes puntos industriales de la región.

Se espera que en las próximas horas se reestablezca la normalidad en el tráfico de la CV-14 tras la finalización de las labores de limpieza y retirada del vehículo accidentado.