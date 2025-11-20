Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en una chimenea obliga a intervenir a los bomberos de madrugada en una vivienda de Castellón

El sucesos ha tenido lugar en Almassora y también ha afectado, aunque de manera leve, a las dos viviendas colindantes

Un bombero revisa la chimenea incendiada en la vivienda de Almassora

Un bombero revisa la chimenea incendiada en la vivienda de Almassora / Bombers Dipcas

Diego Sánchez

Castellón

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón ha actuado de madrugada en un incendio declarado en la chimenea de una vivienda unifamiliar en Almassora. Así han informado desde la cuenta @BombersDipCas de X (antiguo Twitter) del suceso. La dotación del parque Plana Baixa se desplazó rápidamente al lugar para sofocar las llamas, que quedaron controladas sin que se registraran daños personales.

Como medida preventiva, los efectivos revisaron también dos viviendas colindantes que se habían visto levemente afectadas por el humo. Tras la inspección, confirmaron que no presentaban daños de consideración, ni tampoco hay que lamentar daños físico.

Noticias relacionadas y más

Extremar las precauciones con los sistemas de calefacción y chimeneas

Desde el Consorcio han reiterado un mensaje de prudencia ante el actual episodio de frío, recordando la importancia de extremar las precauciones con los sistemas de calefacción y chimeneas para evitar incidentes similares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents