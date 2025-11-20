Un incendio en una chimenea obliga a intervenir a los bomberos de madrugada en una vivienda de Castellón
El sucesos ha tenido lugar en Almassora y también ha afectado, aunque de manera leve, a las dos viviendas colindantes
El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón ha actuado de madrugada en un incendio declarado en la chimenea de una vivienda unifamiliar en Almassora. Así han informado desde la cuenta @BombersDipCas de X (antiguo Twitter) del suceso. La dotación del parque Plana Baixa se desplazó rápidamente al lugar para sofocar las llamas, que quedaron controladas sin que se registraran daños personales.
Como medida preventiva, los efectivos revisaron también dos viviendas colindantes que se habían visto levemente afectadas por el humo. Tras la inspección, confirmaron que no presentaban daños de consideración, ni tampoco hay que lamentar daños físico.
Extremar las precauciones con los sistemas de calefacción y chimeneas
Desde el Consorcio han reiterado un mensaje de prudencia ante el actual episodio de frío, recordando la importancia de extremar las precauciones con los sistemas de calefacción y chimeneas para evitar incidentes similares.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Atrapan en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados por Canadá: lo detienen en un bar
- Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
- Accidente en Castelló con un coche volcado junto al Hospital de La Magdalena
- El frío ya está aquí: mínimas de -5,9 grados en Castellón
- Así será el mercado provisional de Santa Clara y... ¿cómo protegerá Castelló el monumento? Todos los detalles
- Investigan al alcalde de Cervera por un presunto delito electoral