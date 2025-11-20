Se enfrenta a 29 años de prisión en Castellón por supuesta agresión sexual a su novia recién operada de un quiste vaginal

Un hombre se enfrenta este próximo jueves, 20 de noviembre, a 28 años de prisión por dos supuestas agresiones sexuales a su novia, así como a un año de cárcel más por supuesto maltrato y a una pena menor por las presuntas vejaciones injustas que también le habría proferido este varón a la mujer, en un nuevo caso de violencia machista en Castellón.

Dos momentos especialmente graves

El acusado es un hombre de 54 años que tuvo una relación sentimental con la víctima durante seis años, entre 2018 y 2024. Fue en el año 2021 cuando se produjeron los hechos más graves, según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Castellón. Se trata de los dos momentos que concentran el grueso de la pena reclamada para este varón, natural de Castelló.

La víctima acababa de regresar del hospital el 6 de agosto de 2021. La habían tenido que operar de un quiste vaginal bartolino, con tratamiento de analgésicos, antibióticos y antiinflamatorios. En un día sin especificar, pero en cualquier caso entre el día 6 y el 11 de agosto, el acusado cometió presuntamente la primera agresión sexual.

Contra su voluntad

El hombre conocía la intervención quirúrgica y el tratamiento médico de su pareja, pero aun así la forzó para tener una relación sexual «actuando contra la voluntad» de la agredida, dice la Fiscalía. El resultado fue una infección en la herida quirúrgica diagnosticada por los médicos del centro de salud al que acudió tras la agresión.

Dos años más tarde, en 2023 y todavía estando juntos, se habría producido la segunda agresión. La víctima le expresó que le dolía y que no quería tener sexo, pero aun así el fiscal apunta que el hombre «la penetró vaginalmente». El dolor de la intervención quirúrgica de dos años antes persistía, según aseguraba la mujer.

Además de todo esto, existen marcadores para el fiscal de que también se producía un maltrato habitual dentro de la pareja, lo cual marcó la relación durante los seis años que estuvieron juntos.

La convencía para drogarse

Siempre según la visión de los hechos que expone el Ministerio Público, el hombre vejaba a su novia desde 2018. La convencía para consumir cocaína y así luego mantener relaciones sexuales, moldeando su voluntad. Asimismo, para despreciarla, le decía «p**a, cocainómana, no vales para nada». Estos insultos se producían supuestamente de manera continua, lo cual mermaba anímicamente a la víctima.

El fiscal reclama 14 años de prisión por cada agresión sexual (28 en total), además del año extra que pide por el maltrato y una localización permanente por las vejaciones. Por último, la víctima reclama una indemnización de 12.000 euros por daño físico y moral.