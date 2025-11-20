Un perro detector de drogas sorprende a dos hombres con casi 5 kilos de hachís en plena AP-7
Se ha incautado un total de 50 envoltorios de hachís en el Área de Servicio de la Ribera de Cabanes
En el marco de los operativos destinados a la vigilancia de las costas, puertos, aeropuertos y de las principales vías de comunicación para evitar el tráfico de drogas, el contrabando y la actuación de redes internacionales dedicadas al transporte de sustancias ilegales en la provincia de Castellón, la Guardia Civil ha establecido un amplio dispositivo preventivo sobre las rutas de entrada con el fin de controlar todos los puntos y accesos al territorio.
En este contexto, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Castellón (USECIC) se ha incautado de 4.800 gramos de hachís que eran transportados en un vehículo que circulaba por la AP-7, a la altura del área de servicio La Ribera de Cabanes.
Escondidos en el hueco de la rueda de repuesto
Los agentes dieron el alto a un turismo ocupado por dos varones, que fueron identificados. Tras apreciar un notable nerviosismo en los ocupantes, los guardias civiles procedieron a inspeccionar el vehículo con el apoyo de un perro detector de drogas del Servicio Cinológico de la Comandancia. Durante el registro localizaron, en el hueco destinado a la rueda de repuesto, un total de 50 envoltorios que contenían los 4.800 gramos de hachís.
Como resultado, ambos ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Guardia de Castellón.
