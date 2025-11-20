Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pillan a un conductor de patinete eléctrico a 66 km/h y drogado en Orpesa

Se trata del segundo caso en solo una semana por exceso de velocidad en un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) en el municipio

Velocidad máxima registrada en el patinete eléctrico en Orpesa

Velocidad máxima registrada en el patinete eléctrico en Orpesa / Policía Oropesa del Mar

Diego Sánchez

Orpesa

La Policía Local de Orpesa ha interceptado esta pasada noche un patinete eléctrico que alcanzaba los 66 km/h, más del doble de la velocidad permitida para este tipo de vehículos. Su conductor, que además dio positivo en drogas, fue denunciado. Se trata del segundo caso en solo una semana por exceso de velocidad en un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) en el municipio, tal y como han informado a través de su cuenta oficial de Facebook.

Normativa vigente de los VMP

Además, en la publicación, el cuerpo policial recuerda que los VMP deben cumplir estrictamente la normativa vigente:

  • Velocidad máxima de 25 km/h
  • Solo una persona por vehículo
  • Prohibido circular por aceras
  • Prohibido consumir alcohol o drogas
  • Prohibido el uso de auriculares
  • Obligatoria la homologación, con manual de características y etiqueta identificativa

Noticias relacionadas y más

La Policía Local realiza controles diarios y revisa numerosos patinetes eléctricos para garantizar la seguridad vial en las calles de la localidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents