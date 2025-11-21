Atropellan a un ciclista frente al Hospital General de Castellón y lo ingresan allí mismo
Tiene la clavícula rota
Un ciclista ha sufrido un atropello esta mañana de viernes en la CV-149, la ronda de circunvalación de Castelló.
Un coche lo arrolla
El incidente ha ocurrido justo frente al Hospital General, y el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU) en Castellón ha informado de que fue un accidente entre un coche y una bici que conducía el herido.
Una médico del SAMU que estaba en las inmediaciones del hospital ha sido testigo del accidente y ha sido ella misma la que ha dado el aviso de lo ocurrido.
34 años
Enseguida se ha acercado otro SAMU para asistir al varón lesionado, que según el CICU tiene 34 años.
El ciclista ha tenido una fractura de clavícula y ha sido trasladado al propio Hospital General para recibir más atención.
