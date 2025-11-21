Un herido por una deflagración en una estufa en Benicarló

Un hombre ha resultado herido este viernes en una vivienda de Benicarló, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Parecía una explosión

Se trata de una persona que estaba en un primer piso en la avenida Jacinto Benavente de la localidad, lugar en el que esta tarde de viernes, sobre las 18.00 horas, se ha oído algo similar a una explosión. Finalmente, los bomberos han indicado que no se ha tratado de una explosión en sí, sino una deflagración.

En concreto, ha sido la deflagración de una bolsa de gas que se había acumulado en una habitación de la vivienda. Una de las hipótesis principales es que este material se había acumulado en una estufa de las que funcionan a gas y que alguien, posiblemente al encender la luz, haya provocado la deflagración.

Cristales reventados

Este incidente ha hecho que los cristales de las ventanas se reventasen y cayesen a la vía pública.

Afortundamente, nadie ha resultado herido por la caída de los cristales.

Dos otras personas que estaban en la vivienda han salido ilesas.