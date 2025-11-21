Un herido por una deflagración en una estufa en Benicarló
Se había acumulado gas en la habitación de una vivienda
Un hombre ha resultado herido este viernes en una vivienda de Benicarló, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.
Parecía una explosión
Se trata de una persona que estaba en un primer piso en la avenida Jacinto Benavente de la localidad, lugar en el que esta tarde de viernes, sobre las 18.00 horas, se ha oído algo similar a una explosión. Finalmente, los bomberos han indicado que no se ha tratado de una explosión en sí, sino una deflagración.
En concreto, ha sido la deflagración de una bolsa de gas que se había acumulado en una habitación de la vivienda. Una de las hipótesis principales es que este material se había acumulado en una estufa de las que funcionan a gas y que alguien, posiblemente al encender la luz, haya provocado la deflagración.
Cristales reventados
Este incidente ha hecho que los cristales de las ventanas se reventasen y cayesen a la vía pública.
Afortundamente, nadie ha resultado herido por la caída de los cristales.
Dos otras personas que estaban en la vivienda han salido ilesas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- Atrapan en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados por Canadá: lo detienen en un bar
- Accidente en la CV-14 en Castellón: vuelca un camión en mitad de la vía
- Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- El partido de 'Miami' entre el Villarreal-Barcelona ya tiene horario
- Mujeres emprendedoras que abren camino en Castellón: 'Lo más difícil ha sido que me vean como la gerente