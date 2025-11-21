Rebajan a 15 años la petición de cárcel por agresión sexual a su pareja tras una operación

"Él dijo que no aguantaba más y me penetró". Es parte del testimonio de la víctima de un presunto delito de agresión sexual, maltrato continuado y vejaciones y humillaciones que ha quedado visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón.

Tanto la Fiscalía Provincial como la acusación particular han decidido rebajar la pena solicitada inicialmente para el demandado, de 29 años de prisión, por 15 años de cárcel, al no quedar probada, según sus alegatos finales, la segunda de las agresiones sexuales denunciadas por la mujer, por la que se pedían 14 años, a los que se suman la petición de un año por malos tratos, además de una orden de alejamiento a 500 metros de su domicilio y lugar de trabajo y prohibición de comunicación.

En un juicio con más de 15 testigos por las dos partes, la víctima relató, nerviosa, cómo el acusado, con el que llevaba conviviendo desde 2018, la obligó a mantener relaciones sexuales "no consentidas", pese a decirle "una y otra vez que no", al llegar a casa tras una operación quirúrgica en la que le extrajeron un quiste bartolino vaginal. "Me llamaba puta, cocainómana, no vales para nada", ha relatado, explicando el consumo de cocaína para después tener relaciones.

El día de los hechos, en agosto de 2021, estando en casa descansando de la operación, por la que le habían puesto sutura, y con un tratamiento médico, él le dijo que "no se aguantaba más", según ha dicho, y, con ánimo de satisfacer su propia sexualidad, la penetró causándole infección en la herida quirúrgica, según ella, por lo que tuvo que acudir al ambulatorio para las curas. todo, a pesar de saber que estaba recién operada.

Una segunda agresión "no probada"

No es hasta 2023 cuando decide denunciar, después de un segundo episodio, en el que, en abril de ese año, de nuevo, según el relato de la mujer, él volvió a "penetrarla vaginalmente a pesar de la negativa (...) sufriendo también dolor al estar intervenida quirúrgicamente de la vagina". Así como el primer delito "sí queda objetivamente demostrado·, según las acusaciones, "el segundo no, con explicaciones más vagas".

Vulnerabilidad extrema

Los peritos han demostrado la "vulnerabilidad extrema" de la víctima y un cuadro psicopatológico de "dependencia absoluta, baja autoestima, depresión, ansiedad, inestabilidad emocional y estrés postraumático que puede estar relacionado con los hechos relatados", según los médicos del Instituto de Medicina Legal de Castellón y trabajadoras sociales. También detectaron "marcadores de agresión continuada", según ella contó en su declaración tras la denuncia, que también relató episodios anteriores de violencia machista en su anterior matrimonio y ante sus hijos. Fiscal y acusación determinan que el relato es "creíble", según los especialistas.

El perito de la defensa, no obstante, ha destacado que "no quedan probados los hechos", ya que los marcadores psicológicos del acusado "no son los de un maltratador". Los testigos de la defensa explicaron el "consumo habitual" de cocaína, y que "si tenía dinero para comprar, era feliz". Mientras el acusado, en su exposición final, quiso que constara: "En ningún momento he hecho nada de lo que dice el auto".