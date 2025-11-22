Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encapuchados asaltan tres masets de Vila-real en minutos y huyen a la carrera de la policía

Los ladrones, que buscaban joyas y dinero, actuaron durante la tarde noche de este viernes en el entorno del Camí la Ermita y Camí Fornets

Los ladrones arrancaron una reja de cuajo en uno de los masets asaltados. / Mediterráneo

Francis Aznar

Un grupo de ladrones entró a robar este martes en tres masets de Vila-real, todos ellos situados en la misma zona, próxima al Camí la Ermita y el Camí Fornets. La rapidez con la que actuaron y la cercanía entre las viviendas apuntan a que se trató de un golpe planificado. Según ha podido saber Mediterráneo, los asaltantes no buscaban electrodomésticos ni objetos voluminosos: iban principalmente a por joyas, dinero y artículos de valor fácilmente transportables.

La alerta saltó cuando la alarma de uno de los masets se activó, lo que hizo que la policía se desplazara de inmediato a la zona. Los agentes estuvieron a punto de sorprender a los intrusos, pero estos consiguieron huir antes de ser interceptados. En una de las viviendas violentadas, los cacos llegaron a arrancar de cuajo una reja de una habitación y dejaron todas las estancias completamente revueltas.

Los vecinos explican que salieron de su maset hacia las 19.30 horas, y que la alarma sonó alrededor de las 20.15, un margen de tiempo que refuerza su sospecha de que los ladrones estaban vigilando la zona y conocían los movimientos de las familias. Varios testigos aseguran que los individuos iban encapuchados y cubiertos con guantes, lo que dificulta su identificación. La Policía mantiene abierta la investigación para tratar de localizar a los responsables.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía whatsapp, en el número de teléfono 680558577.

