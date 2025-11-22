Encapuchados asaltan tres masets de Vila-real en minutos y huyen a la carrera de la policía

Un grupo de ladrones entró a robar este martes en tres masets de Vila-real, todos ellos situados en la misma zona, próxima al Camí la Ermita y el Camí Fornets. La rapidez con la que actuaron y la cercanía entre las viviendas apuntan a que se trató de un golpe planificado. Según ha podido saber Mediterráneo, los asaltantes no buscaban electrodomésticos ni objetos voluminosos: iban principalmente a por joyas, dinero y artículos de valor fácilmente transportables.

La alerta saltó cuando la alarma de uno de los masets se activó, lo que hizo que la policía se desplazara de inmediato a la zona. Los agentes estuvieron a punto de sorprender a los intrusos, pero estos consiguieron huir antes de ser interceptados. En una de las viviendas violentadas, los cacos llegaron a arrancar de cuajo una reja de una habitación y dejaron todas las estancias completamente revueltas.

Los vecinos explican que salieron de su maset hacia las 19.30 horas, y que la alarma sonó alrededor de las 20.15, un margen de tiempo que refuerza su sospecha de que los ladrones estaban vigilando la zona y conocían los movimientos de las familias. Varios testigos aseguran que los individuos iban encapuchados y cubiertos con guantes, lo que dificulta su identificación. La Policía mantiene abierta la investigación para tratar de localizar a los responsables.