Los ‘poderes curativos’ del Tío Toni en la secta sexual de Vistabella

Uno de los testigos de este viernes en el juicio de la supuesta secta sexual de Vistabella, exmarido de una de las acusadas, aseguró creer todavía en la supuesta virtud sanadora del Tío Toni, quien según la Fiscalía se atribuía dicha virtud curativa y que durante años realizó terapias (a veces sexuales) de imposición de manos para que la salud de sus pacientes mejorara.

Se trata de un hombre con severos problemas auditivos que fue a que el gurú le hiciera imposición de manos.

Pudo oír mejor gracias al gurú, asegura

«Cuando fui a la consulta de Toni, yo noté una mejoría. Todos los años me operaban y nunca más me volvieron a operar», dijo.

Este varón, exmiembro de la comunidad, también negó haber visto abusos a menores.

Toni daba "tranquilidad"

Varios testigos de la defensa han ido pasando estos últimos días para explicar que la vida en La Chaparra es diferente a lo que se ha contado hasta el momento, y han remarcado que el Tío Toni los ayudaba en muchas circunstancias.

Otra de las mujeres que compareció ayer, la médico de cabecera del Tío Toni en el consultorio de salud de Sant Joan de Moró, explicó otra vertiente de la presunta bondad del líder. "Solo de oírlo hablar, te daba mucha tranquilidad y te organizaba los pensamientos".

Esta médico también afirmó haber acudido a sesiones de rezos en la secta: "Yo soy creyente y Antonio hablaba mucho de Dios. No vi nada diferente de lo que he vivido en la parroquia", se explayó.

"He visto cosas"

También intervino este viernes otra exmiembro de la secta, una psicóloga que remarcó que Toni "hablaba de que él tenía dondes y que podía a lo mejor ayudarnos". Preguntada sobre si ella creía en esos poderes, respondió "a veces sí, a veces no".

En los primeros días del juicio, otro testigo, pero de los llamados por todas las partes, había recalcado que él había "visto cosas" que había realizado Toni y que también entraban dentro del campo de los presuntos poderes. Y eso que en el resto de su declaración este mismo varón había denunciado la dinámica negativa que existía en la secta.

Una joven emocionada al hablar de Toni

En esa misma línea declaró otra de las testigos de la defensa, una joven que era niña en los tiempos de La Chaparra, el Tío Toni era «un referente de superación», en referencia a la poliomielitis que sufría el fallecido líder y a sus afecciones pulmonares.

«A pesar de su enfermedad, siempre se levantaba con una sonrisa y levantaba el ánimo de aquel que estaba con problemas», dijo esta joven, que fue una de las niñas que creció en la comunidad de La Chaparra.

Sin embargo, ella restó relevancia a esos supuestos poderes curativos del gurú.«Si estabas mal, te decía ‘te puedo poner una mano en la barriga, pero tienes que ir al médico, ¿eh?’», explicó.

Esta joven es, según las acusaciones, hija biológica del Tío Toni y guarda parecido físico con él. Sin embargo, consultada por eso, dijo que no se ha hecho prueba de ADN y que no quiere «saberlo», al considerar que su padre es otra persona.