Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una joven de 19 años, herida con politraumatismo tras chocar contra una farola en Onda

El accidente se ha registrado en Onda a las 14:17 horas y ha obligado a movilizar una unidad SAMU para su traslado al Hospital General de Castellón

Una ambulancia del SAMU a la puerta de urgencias del Hospital Clínico.

Una ambulancia del SAMU a la puerta de urgencias del Hospital Clínico. / Francisco Calabuig

Néstor Marín

Néstor Marín

Castellón

Los servicios de emergencia han atendido a una persona herida tras un accidente de tráfico ocurrido en el municipio de Onda. Según la alerta recibida por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el siniestro se ha producido a las 14:17 horas.

El incidente ha consistido en el choque de un coche contra una farola cerca de las inmediaciones del supermercado Lidl de la localidad.

Trasladada la Hospital

El CICU ha movilizado inmediatamente una unidad de Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE) y una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) para prestar asistencia sanitaria.

La persona afectada es una mujer de 19 años que ha sido diagnosticada con politraumatismo a consecuencia del impacto.

Noticias relacionadas y más

Tras ser atendida inicialmente por el equipo médico, la joven ha sido trasladada en la unidad SAMU hasta el Hospital General de Castellón para recibir tratamiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents