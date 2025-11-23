Indignación Nules: Pillan robando cítricos a 20 personas organizadas «como una cuadrilla normal»

Que los robos en el campo están a la orden del día es una triste evidencia que vienen denunciando campaña tras campaña los citricultores de la provincia. Unas incidencias que no hacen más que poner de manifiesto la «vulnerabilidad e indefensión» de los agricultores, tal y como lamentan los afectados, y que no solo se están generalizando, sino que cada vez se llevan a cabo con menos pudor. Lo sucedido este domingo en Nules es una buena prueba de ello.

A plena luz del día, con la tranquilidad que da la impunidad, al menos así lo perciben los afectados, un grupo de veinte personas ha sido pillada in fraganti mientras robaba una finca citrícola del municipio.

Según relata la víctima de este intento de robo frustrado, que es la propietaria del negocio La Tosquilla de Nules, todo ha sucedido de buena mañana, cuando han acudido a una parcela de su propiedad en el camí la Ratlla «para coger unos veinte kilos de clementinas de una compra on line, para unos clientes que iban a pasar hoy por Nules». La desagradable sorpresa se la han llevado al llegar al terreno y encontrarse con ese grupo «perfectamente organizado», que «llevaban cogida prácticamente la mitad de la finca».

Decenas de cajones llenos de fruta, otros vacíos preparados, «capazos, palets, llevaban de todo y estaban trabajando tranquilamente, como si fuera una cuadrilla normal», es la nueva estrategia a la que recurren los ladrones para pasar desapercibidos.

Esta vez, esa jugada les ha salido mal, pero fruto de la casualidad, señala la propietaria, que se dedica tanto a la venta directa en su comercio físico y por internet, como a la venta al por mayor. Dice que la mitad de esa finca ya estaba vendida. La suerte, esta vez, ha estado de su parte. Esa compra on line de última hora ha sido providencial para salvar su producción.

Explica que los testigos, lo único que han conseguido ha sido tomar fotografías de los vehículos en los que han huido en cuanto se han visto descubiertos. Poco más puede hacer un agricultor en esas circunstancias.

De hecho, desde la Asociación Independiente de Agricultores de Nules (AIAN), en cuanto ha tenido conocimiento de lo sucedido, han difundido un comunicado entre sus integrantes para ponerlos en alerta y también para advertirles de cómo deben actuar en casos así.

Piden que «si se observa cualquier movimiento de recolección o vehículos sospechoso, hay que avisar inmediatamente al vecino o conocido afectado». Insisten sobre todo en que «no se encaren con los sospechosos» y aconsejan hacer fotos de las matrículas o anotar el número «con discreción», para no ponerse en peligro.

Inciden en que ante los nuevos robos que están produciéndose, «hay que actuar con firmeza y sentido común», porque la realidad demuestra que cada vez están más organizados y ya no se ocultan ni esperan a horas de menos circulación de gente para cometer el delito.