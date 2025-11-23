Salvaje ataque: Apuñalado para robarle 30.000 euros de máquinas tragaperras en Castellón

Un hombre de 37 años ingresó este sábado en estado muy grave en el Hospital General de Castellón tras ser apuñalado en el camí la Unión, todavía en término de Castelló y muy próximo a Almassora.

La víctima, que trabaja recogiendo la recaudación de máquinas tragaperras, fue asaltada por varios individuos tras cobrar una cantidad próxima a los 30.000 euros. Los atacantes le asestaron varias cuchilladas en los brazos y las piernas, provocando que perdiera una gran cantidad de sangre. Según ha podido saber este diario, la rápida intervención de varios policías nacionales, que le hicieron torniquetes en sus graves heridas, le habría salvado la vida. A la llegada de la ambulancia, el hombre estaba en estado crítico e inconsciente, teniendo que recuperar los sanitarios sus constantes vitales durante la asistencia.

El caso, que tuvo lugar sobre las 18.00 horas de este sábado, se encuentra bajo investigación de la comisaría provincial de la Policía Nacional y por el momento no han trascendido detenciones relacionadas con estos hechos.

Los autores del apuñalamiento habrían huido en una furgoneta blanca y todo parece indicar que habrían vigilado la actividad laboral de la víctima para poder sorprenderla tras el cobro de una importante cantidad de dinero.