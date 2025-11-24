Dado de alta el recaudador de tragaperras apuñalado en Castellón
Lo atacaron para robarle 30.000 euros
El Hospital General de Castelló dio de alta al hombre que quedó en estado muy grave después de ser apuñalado el sábado en el camí la Unión-avenida Campo de Montiel, en el término municipal de Castelló y muy próximo a la localidad de Almassora, informó este lunes la Policía Nacional.
Trabajador para casas de apuestas
El varón, de nacionalidad colombiana, sufrió un robo mientras estaba trabajando en la recogida de la recaudación de máquinas tragaperras de casas de apuestas. Había cobrado una cantidad cercana a los 30.000 euros cuando lo asaltaron varios individuos (posiblemente dos).
Los atacantes le asestaron varias cuchilladas en los brazos y piernas, provocando que perdiera una gran cantidad de sangre, y luego huyeron en un vehículo oscuro, según pudo conocer Mediterráneo.
La policía le salvó la vida
El herido, de 37 años, fue dado de alta el domingo por la mañana, a pesar de que había ingresado en estado muy grave y tras estar crítico. Salvó la vida gracias a la actuación rápida de varios policías nacionales que le hicieron torniquetes en el lugar de los hechos.
El material para los torniquetes fue adquirido del bolsillo de los agentes, puesto que no entra en su dotación a pesar de ser una reivindicación laboral histórica.
La investigación sigue en marcha por parte de la Brigada Provincial de la Policía Judicial.
