Detenido un joven de 24 años por hurtar en varias joyerías en Castellón

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a un hombre de 24 años, como presunto autor de un delito de hurto, tras al aparecer sustraer cuatro joyas de alto valor en una joyería de esta ciudad.

Las investigaciones se iniciaron después de que la Brigada Provincial de Policía Judicial recibiese información del gremio de joyeros, respecto de un individuo joven, de buena apariencia y que aparentaba tener alto poder adquisitivo e inversiones inmobiliarias en países caracterizados por la venta de objetos de lujo.

Un modus operandi basado en el engaño y la seducción

De esta forma intentaba ganarse la confianza de los dependientes, a quienes pedía que le mostraran joyas de alto valor económico que supuestamente quería adquirir.

A la hora del pago, alegaba problemas con sus tarjetas bancarias o con transferencias desde cuentas extranjeras, que en realidad nunca llegaban.

En algún descuido de los dependientes, escondía las joyas y salía de la tienda, vendiéndolas acto seguido en un compro oro cercano.

Rápida intervención policial

Tras detectar el hurto de dos anillos de alto valor en uno de los establecimientos, se avisó de inmediato a la Policía Nacional.

Los investigadores iniciaron un rápido dispositivo que permitió localizar al autor cuando regresaba a su domicilio tras vender los anillos sustraídos.

Se consiguió su detención, la intervención de parte del dinero obtenido ilícitamente y la recuperación de cuatro joyas de alto valor. Todo ello gracias a la colaboración del gremio de joyeros de Castellón.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia. La investigación continúa abierta.

Plan Comercio Seguro

Esta actuación forma parte del Plan Comercio Seguro en Castellón, destinado a generar un entorno de confianza y tranquilidad para usuarios y comerciantes, especialmente de cara a las próximas fiestas Navideñas.