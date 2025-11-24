La emboscada al recaudador de las tragaperras de Castellón

Varios atacantes tendieron una emboscada a un vecino el pasado sábado en el término municipal de Castelló, muy cerca a la localidad de Almassora donde la víctima resultó herida. La rápida intervención de los agentes y de los sanitarios fueron determinantes ante la gravedad de los navajazos.

Un hombre de 37 años y nacionalidad colombiana, M. D. A. T., ingresó este sábado en estado muy grave en el Hospital General de Castellón tras ser apuñalado en el camí la Unión-avenida Campo de Montiel, en término de Castelló y muy próximo a Almassora. En el operativo participaron tanto efectivos de la Policía Local de Castelló como de la Policía Nacional y los servicios sanitarios de la Conselleria de Sanitat.

La víctima, que trabaja recogiendo la recaudación de máquinas tragaperras de casas de apuestas, fue asaltada por varios individuos (posiblemente dos) tras cobrar una cantidad próxima a los 30.000 euros. Los atacantes le asestaron varias cuchilladas en los brazos y piernas, provocando que perdiera una gran cantidad de sangre y luego huyeron en un vehículos oscuro, según ha podido saber el periódico Mediterráneo.

Rápida intervención

Las mismas fuentes confirmaron a ese diario que la víctima venía de Vila-real en el momento del asalto y conducía una furgoneta completamente blanca sin ninguna identificación de la tarea que realiza. La rápida intervención de varios policías nacionales, que le hicieron torniquetes en sus graves heridas, le habría salvado la vida. Los agentes emplearon torniquetes adquiridos de su propio bolsillo, al no estar incluidos en su dotación oficial. Se trata de una reclamación histórica, ya que las unidades policiales solicitan que la administración pública provea este tipo de material táctico por su eficacia en intervenciones de carácter humanitario en el caso de que lo puedan necesitar.

A la llegada de la ambulancia, el hombre estaba en estado crítico e inconsciente, teniendo que recuperar los sanitarios sus constantes vitales durante la asistencia.

El suceso, que tuvo lugar sobre las 18.20 horas del pasado sábado, se encuentra bajo investigación de la comisaría provincial de la Policía Nacional de Castellón y por el momento no han trascendido detenciones relacionadas con estos hechos.

¿Lo seguían?

Los autores del apuñalamiento habrían huido en un vehículo aún por identificar. Los investigadores no descartan que los agresores llevaran tiempo siguiendo los movimientos de la víctima y que incluso pudieran haber colocado algún tipo de localizador en su furgoneta para conocer con precisión sus desplazamientos y poder asaltarle. Esa vigilancia previa les habría permitido anticipar el momento en que iba a cobrar una importante cantidad de dinero y atacarla en el punto y la hora que consideraban más favorables antes de darse a la fuga.