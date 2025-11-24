Recuperan en Almassora nueve palomos deportivos que habían sido robados
Los animales, propiedad de la Federación Valenciana de Colombicultura, fueron sustraídos en la localidad de Picassent, en la provincia de Valencia
La Guardia Civil ha recuperado 9 palomos deportivos que fueron sustraídos el pasado día 10 del presente en Picassent.
Los animales se encontraban en la azotea de un edificio en Almazora.
Varias denuncias
Tras recibir diversas denuncias en laslocalidades de Valencia, Castellón y Tarragona por el robo de palomos deportivos de la Federación Valenciana de Colombicultura, los agentes dieron comienzo a la Operación ‘Colomal’.
La investigación permitió localizar los animales en la azotea de un edificio de la localidad de Almazora.
Cadáveres de palomos
Se encontraban sin agua ni comida, técnica empleada en multitud de ocasiones para poder reanillar a los palomos.
Además, en el tejado de las mismas viviendas se encontraron restos de cadáveres de palomos en proceso de descomposición.
Algunos, recuperados
La rápida intervención de los agentes permitió recuperar ilesos a los 9 animales, valorados en 2000 euros. Los mismos fueron trasladados hasta la delegación de colombicultura de Castellón, donde, tras la comprobación de su estado de salud, serán entregados a sus legítimos propietarios.
Investigación del Equipo ROCA
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de Paiporta.
Finalmente, la operación dio sus frutos a más de 90 kilómetros de Picassent, en Almassora.
