Una testigo relata las agresiones físicas del Tío Toni con pretextos espirituales de castigo

La Audiencia Provincial de Castellón retomó este lunes el juicio de la supuesta secta sexual de Vistabella, con la undécima de sus sesiones.

Volvieron a producirse en su mayoría las declaraciones de testigos de la defensa, como la semana pasada, pero también estuvo frente al tribunal una testigo a quien el Tío Toni, líder del grupo, agredió físicamente en una ocasión.

Había roto las reglas

«Yo estuve un fin de semana en el pueblo de mi madre, bebí alcohol y entré en coma etílico. Cuando volví a La Chaparra, yo mentí, porque beber alcohol estaba prohibido allí», comenzó explicando la testigo, cuyo caso particular ya había sido expuesto por el inspector principal de la Policía Nacional que investigó los hechos.

Esta mujer, apenas una adolescente cuando ocurrió supuestamente la escena que relató, dijo que Toni se enteró de que ella había mentido y había bebido en el pueblo, a espaldas de los dictados de la comunidad donde vivía.

«Entonces, me golpeó en el homoplato porque teóricamente ahí estaban las alas, y entonces yo perdía las alas al él golpearme. Mi madre estaba delante y no dijo nada al respecto», sostuvo.

"Niños índigo"

Durante el juicio se ha incidido en el papel clave que para el fallecido Tío Toni jugaban los niños.

Uno de los testigos dijo la pasada semana que se refería a ellos como «niños índigo», un término new age que hace referencia a niños con capacidades especiales que iban, según el gurú, a cambiar el mundo.

A vueltas con las «escuelas»

La jornada de este lunes estuvo marcada además por las contradicciones sobre lo que el Tío Toni, cuya responsabilidad penal se extinguió con su muerte, hacía en las llamadas «escuelas». Todos los testigos han reconocido ese término cuando fiscalía o los letrados lo han utilizado, pero cada uno ha dado una versión distinta sobre lo que eran.

La testigo a la que Toni quiso cortar las alas afirmó que en las «escuelas» que el líder hacía para niños, éste les hacía «desnudarse» frente a adultos con el pretexto de enseñarles cosas sobre su cuerpo. Se trataba, según varios menores han relatado, de una especie de sesiones educativas en las que, en efecto, el Tío Toni también «hablaba de sexo» a los menores.

Testigos de la defensa lo niegan

En una de las primeras sesiones, varias víctimas también hablaron de sesiones conjuntas de cine con películas porno para supuestamente aprender sobre educación sexual junto al líder.

Por contra, testigos de la defensa de ayer negaron rotundamente que en las «escuelas» se hicieran estas prácticas. «Se hablaba, en general, de cómo ser buena persona», explicó uno de estos exmiembros de La Chaparra. Antes, otros testigos también habían negado que se pusieran vídeos pornográficos a los menores.