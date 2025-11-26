Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta en la calle Manuel Bellido de Castelló al incendiarse una vivienda

Una intensa columna de humo ha puesto en jaque al vecindario, con una persona atendida por inhalación de gas

Bomberos Municipales de Castelló y dos ambulancias han actuado en el operativo por fuego de la calle Manuel Bellido.

Bomberos Municipales de Castelló y dos ambulancias han actuado en el operativo por fuego de la calle Manuel Bellido. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Cristina Garcia

Cristina Garcia

Alerta en la calle Manuel Bellido de Castelló al incendiarse una vivienda. Una intensa columna de humo ha puesto este mediodía en jaque a los vecinos de la zona de la estación de tren, en el 'sube y baja', en una alarma que se ha extendido al ver llegar el camión de los Bomberos Municipales de Castelló y la ambulancia.

Según fuentes municipales, el fuego ha afectado a una cocina del cuarto piso del número 5, y una persona, residente en la vivienda afectada por las llamas incontroladas ha tenido que ser atendida por los servicios médicos del Servicio Vital Básico in situ por inhalación de gas, siendo posteriormente trasladada para su observación y cuidados al Hospital General Universitario de Castellón.

Noticias relacionadas y más

No obstante, no ha habido que lamentar más daños personales, ni se ha tenido que desalojar la finca, únicamente el piso afectado por el fuego, cuya cocina ha quedado inhabilitada, según fuentes de los bomberos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents