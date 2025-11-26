La Guardia Civil intercepta en el puerto de Burriana 75 kilos de pulpo inmaduro
La actuación ha sido realizada por efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Castellón
Redacción
El Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón llevó a cabo el 24 de noviembre un operativo de vigilancia en el puerto pesquero de Burriana con el objetivo de controlar la venta y transporte de especies no autorizadas. Durante la actuación, los guardias civiles detectaron la llegada de una embarcación de arrastre a la lonja, donde una persona descargó varias bolsas de gran peso e introdujo el contenido en el maletero de un turismo.
Tras realizar un seguimiento del mismo, éste fue interceptado en una vía próxima al puerto. En la inspección se comprobó que transportaba bolsas repletas de pulpo inmaduro (Octopus vulgaris), cuyo peso total ascendía a 75 kilos.
El producto incautado fue sometido al control de báscula de la lonja, certificado como no apto para su comercialización por incumplir la normativa pesquera.
Además, los agentes detectaron otras irregularidades: el vehículo carecía de homologación para transportar mercancía perecedera y presentaba la ITV caducada. También se localizaron envases con gasoil bonificado, cuyo análisis resultó positivo tanto en el maletero como en el depósito del coche, lo que supone una infracción en materia de Impuestos Especiales.
De esta actuación se derivan varias denuncias administrativas relativas a normativa pesquera, transporte de productos perecederos y uso indebido de combustible bonificado.
- Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
- Los platos estrella de los tres últimos bares de almuerzos premiados en Castellón: 'Todo por ocho euros
- Crisis en Azteca Cerámica: el administrador concursal buscará un 'final ordenado' a la veterana empresa
- Guía Michelin 2026: Castellón suma dos nuevos restaurantes con estrella
- El aceite de Castellón ya no se paga a precio de oro: los productores denuncian que apenas cubren los costes
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- La Fúmiga anuncia su último concierto en Castellón antes de retirarse: cuándo y cuánto costará verlo
- Aceleran las obras de los nuevos vestuarios del Villarreal que irán unidos a La Cerámica por una pasarela aérea