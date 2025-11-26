La Guardia Civil intercepta en el puerto de Burriana 75 kilos de pulpo inmaduro

El Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón llevó a cabo el 24 de noviembre un operativo de vigilancia en el puerto pesquero de Burriana con el objetivo de controlar la venta y transporte de especies no autorizadas. Durante la actuación, los guardias civiles detectaron la llegada de una embarcación de arrastre a la lonja, donde una persona descargó varias bolsas de gran peso e introdujo el contenido en el maletero de un turismo.

Tras realizar un seguimiento del mismo, éste fue interceptado en una vía próxima al puerto. En la inspección se comprobó que transportaba bolsas repletas de pulpo inmaduro (Octopus vulgaris), cuyo peso total ascendía a 75 kilos.

El producto incautado fue sometido al control de báscula de la lonja, certificado como no apto para su comercialización por incumplir la normativa pesquera.

Además, los agentes detectaron otras irregularidades: el vehículo carecía de homologación para transportar mercancía perecedera y presentaba la ITV caducada. También se localizaron envases con gasoil bonificado, cuyo análisis resultó positivo tanto en el maletero como en el depósito del coche, lo que supone una infracción en materia de Impuestos Especiales.

De esta actuación se derivan varias denuncias administrativas relativas a normativa pesquera, transporte de productos perecederos y uso indebido de combustible bonificado.