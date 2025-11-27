Estafas con tarjetas bancarias en Castellón: detienen a tres mujeres tras robar a una anciana de 80 años

La Policía Nacional ha detenido en Castellón a tres mujeres acusadas de integrar un grupo itinerante dedicado presuntamente a cometer hurtos y estafas con tarjetas bancarias.

Según un comunicado de la Policía, la actuación se ha producido en el marco de la Operación Boss, después de que agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial hayan intensificado la vigilancia en zonas comerciales de la ciudad.

Durante este operativo, los policías detectaron a tres mujeres jóvenes que seguían de forma coordinada a una mujer de 80 años en el centro de la localidad.

Según la Policía, las sospechosas se aprovecharon de la vulnerabilidad de la víctima para sustraerle la cartera, que contenía dinero, tarjetas de crédito y documentación.

Tras el hurto, los agentes mantuvieron un dispositivo de seguimiento y detuvieron a las tres mujeres cuando intentaban extraer dinero con una de las tarjetas robadas.

La tarjeta estaba introducida en un cajero automático y, de acuerdo con las mismas fuentes, se sospecha que las mujeres habían observado previamente el número PIN para poder operar con ella, un método conocido como "scalping".

Plan Mayor y el Plan Comercio Seguro

La Policía ha vinculado al grupo con al menos cuatro hechos similares cometidos en las últimas semanas en Castellón y Valencia. Los agentes han recuperado todos los objetos sustraídos y han puesto a las detenidas a disposición de los juzgados de Castellón.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Mayor y el Plan Comercio Seguro, dirigidos a prevenir delitos contra el patrimonio, especialmente los que afectan a personas de edad avanzada. La Policía ha recordado la importancia de extremar la precaución al utilizar cajeros automáticos, no llevar el PIN anotado junto a las tarjetas y vigilar bolsos y pertenencias ante posibles aglomeraciones, especialmente en estas fechas. También ha recomendado anular de inmediato las tarjetas sustraídas y denunciar los hechos lo antes posible.