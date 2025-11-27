Más robos de naranjas en Castellón: identifican a varias personas al intentar hurtar mandarinas en Burriana

Agentes de la Policía Local de Burriana, adscritos a las labores de vigilancia preventiva en la zona rural del término municipal, han logrado frustrar un intento de sustracción de cítricos en una explotación agrícola próxima al camí Santa Pau. La intervención se saldó con la incautación de 150 kilogramos de mandarinas y la identificación de los presuntos autores, según ha informado el Ayuntamiento.

Los hechos se desencadenaron cuando un vecino de la zona alertó a una patrulla de Atestados sobre la presencia de varias personas que se encontraban cargando mandarinas en el maletero de un turismo en las inmediaciones de una finca. Tras recibir la información, los agentes se dirigieron de inmediato al lugar señalado, donde sorprendieron a los sospechosos introduciendo el género en un vehículo estacionado junto a la parcela.

Aunque los identificados alegaron estar recogiendo el sobrante o "rebuig" con autorización del propietario de la explotación, las gestiones policiales realizadas posteriormente no pudieron confirmar estas afirmaciones. Por ello, se procedió a la aprehensión del género presuntamente sustraído y a la identificación formal de los sospechosos.

El propietario de la explotación fue notificado inmediatamente de los hechos y se le informaron los derechos que le asisten y los trámites legales a seguir. La Policía Local ha instruido las correspondientes diligencias policiales, las cuales serán trasladadas a la Guardia Civil de Burriana para continuar con la investigación.

Colaboración ciudadana

Este incidente subraya una vez más la importancia de la colaboración ciudadana, que ha resultado ser un factor "determinante" para la eficacia de la labor de la Policía Rural en la prevención de este tipo de delitos. Desde la Jefatura de la Policía Local se reitera la necesidad de que los vecinos comuniquen cualquier circunstancia o actividad sospechosa que observen en el campo, para lo cual pueden utilizar los teléfonos 964 51331 (Policía Local), 062 (Guardia Civil) o el 112 (Emergencias).

La Policía Rural tiene programadas y en marcha tareas intensivas de vigilancia preventiva con motivo de la actual campaña citrícola, incluyendo controles de trazabilidad del transporte de cítricos a pie de camino y el empleo de drones para maximizar la cobertura y prevención de los hechos delictivos.

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha elogiado "la rápida y eficaz actuación de los agentes, así como al vecino que, con su colaboración y sentido de la responsabilidad, permitió frustrar esta sustracción". "La vigilancia en nuestra zona rural es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno, especialmente durante la campaña de recolección. Estamos reforzando los medios técnicos y humanos, incluyendo el uso de drones, para garantizar la seguridad de nuestros agricultores y sus cosechas", ha defendido Monferrer.