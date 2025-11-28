Detienen en Burriana a dos hombres tras robar un coche en Valencia e intentar huir a pie

La Guardia Civil y la Policía Local de Burriana han detenido a dos individuos como presuntos autores de un presunto delito de robo de vehículo y otro de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Los hechos se iniciaron cuando se recibió un aviso alertando de la circulación de un automóvil realizando maniobras peligrosas en la AP-7 y posteriormente en el municipio de Burriana.

Operativo de búsqueda

Tras comprobar que el turismo figuraba como sustraído en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Valencia de Ruzafa, se estableció un operativo de búsqueda para poder interceptarlo.

El vehículo fue localizado a la altura del kilómetro 1,500 de la CV-18, de Burriana, momento en el cual sus dos ocupantes intentaron huir a pie. Las patrullas policiales actuantes lograron detener a los dos varones de 21 y 24 años de edad y la recuperación del vehículo.

Uno de ellos posee numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Guardia de Vila-real.