Detienen en Burriana a dos hombres tras robar un coche en Valencia e intentar huir a pie
El vehículo figuraba como sustraído en la Comisaría de Ruzafa del Cuerpo Nacional de Policía
Redacción
La Guardia Civil y la Policía Local de Burriana han detenido a dos individuos como presuntos autores de un presunto delito de robo de vehículo y otro de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.
Los hechos se iniciaron cuando se recibió un aviso alertando de la circulación de un automóvil realizando maniobras peligrosas en la AP-7 y posteriormente en el municipio de Burriana.
Operativo de búsqueda
Tras comprobar que el turismo figuraba como sustraído en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Valencia de Ruzafa, se estableció un operativo de búsqueda para poder interceptarlo.
El vehículo fue localizado a la altura del kilómetro 1,500 de la CV-18, de Burriana, momento en el cual sus dos ocupantes intentaron huir a pie. Las patrullas policiales actuantes lograron detener a los dos varones de 21 y 24 años de edad y la recuperación del vehículo.
Uno de ellos posee numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.
Los detenidos y las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Guardia de Vila-real.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping
- La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
- Jorge Lengua (Llavor), la nueva estrella Michelin de Castellón: 'Todo comenzó con una cocina que me trajeron los Reyes Magos
- La sanción de la RFEF a Roig Negueroles tras dirigirse a José Luis Mancilla en el Villarreal-Mallorca
- Castelló abre la puerta a la legalización de 2.262 viviendas en la Marjaleria
- Los Bib Gourmand de Castellón: los restaurantes de la guía Michelin más asequibles