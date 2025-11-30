El juicio a la secta sexual de Vistabella encara su recta final con las declaraciones de los acusados

Llega uno de los momentos clave del juicio a la supuesta secta sexual y destructiva de Vistabella. Las seis personas acusadas (cinco mujeres y un hombre) de presuntos abusos sexuales a menores y asociación ilícita declararán desde este lunes y hasta el miércoles ante el tribunal, en la Audiencia Provincial de Castellón.

Entre 16 y 65 años de cárcel

Todos ellos pertenecían a la comunidad pseudorreligiosa de La Chaparra, bajo el liderato del Tío Toni, fallecido en 2022 dos meses después de entrar en prisión. El Tío Toni era precisamente el principal personaje de esta supuesta trama de abusos, pero como murió su responsabilidad penal se extinguió.

Los seis miembros que quedan vivos se enfrentan a penas individuales entre 16 y 65 años de cárcel. En total, las penas que se piden para todos ellos es de 324 años de privación de libertad.

Está por ver si los acusados deciden responder a las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones o si solo contestarán a sus abogados, después de haber escuchado durante las pasadas 13 sesiones de juicio a muchas personas contar cómo presuntamente algunos de ellos eran colaboradores necesarios (o incluso autores, como es el caso del único varón acusado) del ecosistema de abusos sexuales del Tío Toni, que era el principal agresor en la mayoría de los casos.

Responsabilidad

Una parte que puede resultar decisiva para el futuro judicial de los seis acusados es determinar si fueron responsables o no de los abusos, toda vez que varios testigos de las defensas han incidido en que muchas veces en La Chaparra se hacían «por miedo» determinadas cosas que mandaba Toni. El temor a llevarle la contraria, algo que el gurú castigaba haciéndoles el vacío o castigando físicamente en público, es según testigos el factor que hizo que algunas personas quedasen con la voluntad anulada.

Varias víctimas han implicado en las escenas de abusos sexuales a la viuda de Toni y a la nuera de este. De la primera, dijeron que estaba en la puerta de la habitación mientras él realizaba la agresión. La segunda habría sujetado las muñecas de algunas víctimas.

Negocios inmobiliarios

También tendrán la posibilidad de aclarar la trama financiera que, según apuntaron desde la Policía Nacional, organizaron el Tío Toni y su círculo familiar. Con la excusa de montar un albergue para personas de familias desestructuradas, durante décadas, el líder y la cúpula de la secta recibieron donaciones de sus acólitos, de las que se beneficiaron.

Además, a través de dos empresas, llamadas La Chaparra S. L. y el Romeral del Roble, desarrollaron negocios inmobiliarios con el exalcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, entre otros, y pretendían erigir un complejo turístico en la localidad.