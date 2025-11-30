Dos ocupantes rescatados tras la salida de vía de un camión en la AP-7 en Castellón
Aunque no ha habido atrapados, han sido atentidos por los servicios sanitarios
Castellón
Efectivos del Parque Baix Maestrat del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han intervenido este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-7, a la altura del término municipal de Alcalà de Xivert.
El siniestro se ha producido cuando un camión se ha salido de la vía. Hasta el lugar se desplazaron unidades de Bombers de Diputació, que colaboraron en las labores de rescate y asistencia de los dos ocupantes del vehículo.
Según fuentes del operativo, ninguno de ellos presentaba atrapamiento físico, aunque fueron atendidos por los servicios sanitarios debido al impacto del accidente.
