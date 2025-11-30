Preocupación en Benicàssim: buscan una mujer desaparecida en el mar
El aviso se dio en el mediodía del domingo
Diferentes efectivos de emergencias se encuentran desde el mediodía del domingo en Benicàssim, al denunciarse la desaparición de una mujer que se había metido en el agua, hasta perderle la vista durante un prolongado espacio de tiempo.
Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, una serie de testigos "indicaron que no había salido del agua, y hacía mucho que no la veían". Desde el primer momento llegaron hasta la localidad efectivos del parque de bomberos de la Plana Alta y un equipo de la Unidad de Rescate Acuático (URA).
Refuerzos y medios marítimos
Posteriormente se incorporaron a esta operación de búsqueda una embarcación de la Cruz Roja de Castellón, movilizada desde Salvamento Marítimo. También participan de estas labores efectivos de la Policía Local de Benicàssim y de la Guardia Civil.
Durante la tarde se han realizado labores de peinado en la zona de la costa, sin que por el momento se haya encontrado un resultado positivo.
No es esta la única operación en la que han participado los bomberos de la Diputación durante la mañana. Un camión se salió de vía en la autopista AP-7 a la altura de Alcalà de Xivert. Los efectivos desplazados colaboración en el rescate de sus dos ocupantes que, afortunadamente, no presentaron atrapamiento físico.
Noticia en elaboración
