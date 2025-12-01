Detienen a dos ladrones de viviendas tras una persecución en Castelló

"Fue como una película. Los agentes les gritaron: "¡Alto, Policía Nacional!" y salieron corriendo tras ellos". Agentes de la Comisaría Provincial de Castellón lograron detener a dos ladrones de origen georgiano tras una persecución a la carrera por Castelló. Según explicaron a este diario fuentes presenciales, los policías dieron el alto a los cacos al sospechar de su actitud en la vía pública, concretamente en la calle Onda, en dirección a la avenida València.

Los delincuentes, en lugar de deponer su fuga, al darse cuenta de que eran vigilados optaron por salir huyendo. Algo que tuvo como consecuencia la inmediata persecución policial. Un hecho poco usual para los vecinos de la zona, que ocurrió a media tarde del jueves y que dejó atónitos a los peatones que por allí pasaban.

Violencia contra los agentes

Una vez les dieron alcance, los ladrones se revolvieron contra los agentes, lanzando patadas y puñetazos con el objetivo de zafarse de la acción policial y lesionar a los efectivos. Tanto fue así que uno de los policías cayó al suelo con el detenido, forcejeando ambos y resultando herido el miembro de la Policía Nacional.

"Acabaron por los suelos y el detenido golpeaba al agente sin ningún tipo de miramiento", explicó uno de los testigos.

Material para cometer robos

A pesar de esta violenta resistencia contra los agentes de la autoridad, los ladrones pudieron ser finalmente neutralizados. Cuando fueron cacheados, a los dos arrestados se les intervinieron numerosos objetos empleados en robos en domicilios, tales como utensilios para forzar bombines, diversas llaves maestras y plásticos para marcar puertas. Con frecuencia, estos últimos elementos se usan para detectar la presencia de moradores en la vivienda.

Tras la detención, el juzgado de guardia decidió enviar a estas personas a prisión provisional, comunicada y sin fianza, el sábado. Se les acusa como presuntos autores de diversos robos con fuerza en domicilios de la capital. Unos cargos a los que presumiblemente se unirán los de resistencia contra la autoridad y lesiones a agentes del orden.

Otra operación reciente

Esta acción llega después de que la Policía Nacional de Castelló lograra detener a un hombre como presunto autor de al menos siete robos con fuerza cometidos en establecimientos de la provincia, sobre todo en el Grau de la capital de la Plana. El detenido sustraía las cajas registradoras, la recaudación y pequeños dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y tabletas. El juez decretó su prisión provisional.