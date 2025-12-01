La Policía Local de Montanejos interviene en el rescate de una excursionista

La Policía Local de Montanejos ha participado en el rescate de una excursionista que sufrió un accidente en la senda familiar, a la altura de la Cueva Negra. Se trata de una mujer de 63 años que se fracturó el tobillo mientras caminaba por la senda y cayó por un terraplén, según ha informado este lunes el cuerpo local de policía.

Tras la llamada de los acompañantes de la afectada al 112 se activó el operativo de la Policía Local al ser el más próximo al lugar de los hechos. El suceso se produjo en el sendero familiar situado a la altura de la presa de Cirat, camino de la Cueva Negra.

Los más próximos al lugar

Los agentes de la Policía Local de Montanejos colaboraron con los efectivos de Guardia Civil y bomberos de Segorbe que se desplazaron al lugar de los hechos.

Ante la imposibilidad de contar con un vehículo sanitario en el momento del rescate el propio vehículo patrulla de la Policía Local de Montanejos sirvió para trasladar a la mujer accidentada hasta el centro sanitario de Montanejos. desde donde se le derivó en ambulancia a un centro hospitalario.

Montanejos es el pueblo más pequeño de la provincia de Castellón que cuenta con Policía Local propia. Recientemente se ha ampliado la plantilla y se ha mejorado la dotación de vehículos, contando con un todoterreno que permite acceder a todo tipo de zonas del término municipal.

Los rescates en montaña son una de los servicios que, debido a las características del entorno de Montanejos, se prestan desde el cuerpo policial.