La Policía Local de Montanejos interviene en el rescate de una excursionista
Junto a la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Castellón
La Policía Local de Montanejos ha participado en el rescate de una excursionista que sufrió un accidente en la senda familiar, a la altura de la Cueva Negra. Se trata de una mujer de 63 años que se fracturó el tobillo mientras caminaba por la senda y cayó por un terraplén, según ha informado este lunes el cuerpo local de policía.
Tras la llamada de los acompañantes de la afectada al 112 se activó el operativo de la Policía Local al ser el más próximo al lugar de los hechos. El suceso se produjo en el sendero familiar situado a la altura de la presa de Cirat, camino de la Cueva Negra.
Los más próximos al lugar
Los agentes de la Policía Local de Montanejos colaboraron con los efectivos de Guardia Civil y bomberos de Segorbe que se desplazaron al lugar de los hechos.
Ante la imposibilidad de contar con un vehículo sanitario en el momento del rescate el propio vehículo patrulla de la Policía Local de Montanejos sirvió para trasladar a la mujer accidentada hasta el centro sanitario de Montanejos. desde donde se le derivó en ambulancia a un centro hospitalario.
Montanejos es el pueblo más pequeño de la provincia de Castellón que cuenta con Policía Local propia. Recientemente se ha ampliado la plantilla y se ha mejorado la dotación de vehículos, contando con un todoterreno que permite acceder a todo tipo de zonas del término municipal.
Los rescates en montaña son una de los servicios que, debido a las características del entorno de Montanejos, se prestan desde el cuerpo policial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Todos los destinos para volar desde el aeropuerto de Castellón en 2026
- Fallece Lázaro Selma Roca, “Líster”, fundador de la mítica discoteca Pirámide
- Pedra a pedra: la construcción que los niños de un pueblo de Castellón han convertido en historia
- ¿Cuánto cobra al año mi alcalde? Aquí tienes cuál es su sueldo
- Preocupación en Benicàssim: suspendida la búsqueda de una mujer desaparecida en el mar
- El misterio de la mujer desaparecida en Benicàssim: 'Se dejó la ropa en la arena, pero no había llaves ni móvil
- ¿Cuánto cuesta comer en los dos nuevos restaurantes con estrella Michelin de Castellón?