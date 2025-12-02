Declara la última acusada de la secta sexual de Vistabella: "Yo no tomé lo que me contó mi hija como un abuso del Tío Toni"

Después de haber escuchado a 9 víctimas, 55 testigos y 6 acusados, las testificales del juicio a la supuesta secta sexual de Vistabella han llegado a su fin.

Este martes declaró la última de las acusadas en este proceso, madre de tres de las presuntas víctimas de abusos sexuales siendo menores en la masia La Chaparra, donde vivía el grupo.

Reconoce que su hija se lo contó

Esta mujer, que entró en la comunidad del fallecido Tío Toni en los noventa, negó haber sabido que el gurú abusara siendo menores de dos de sus hijas, ni que otro varón (también acusado) abusara de su otro hijo. La procesada sí que reconoció que su hija mayor le contó una relación sexual con Toni, pero especificó que se lo dijo «siendo ella mayor de edad» (la joven, en su relato, dijo que ocurrió cuando ella tenía 17 años).

De hecho, el fiscal le preguntó concretamente si «tuvo conocimiento de abusos sexuales», pero ella respondió: «Yo cuando me lo dice no lo tomo como un abuso, creo que es consentido por ella».

Dos de sus hijos (y víctimas) son de Toni

Ha quedado acreditado por decenas de testigos y por las propias acusadas que el Tío Toni tenía sexo con muchas de las mujeres mayores de edad de la secta. Acostarse con el líder suponía un privilegio para las seguidoras.

Esta acusada fue una de esas mujeres y la cuestión es aún más compleja puesto que a la menor de sus hijas y su hijo los tuvo biológicamente con el Tío Toni, como varios otros niños de la secta, ya que el gurú decía que tener hijos con él ayudaría a traer «niños especiales».

Preguntada por la atracción que ella sentía hacia el Tío Toni, contestó que «era más espiritual que otra cosa». «El amor que sentía hacia Toni era espiritual, nos hacía creer que teniendo hijos con él saldrían puros salvarían al mundo», explicó la última acusada.

"Había celos a nivel espiritual"

La mujer negó que tuviera celos de su hija cuando le dijo que se acostó con Toni, algo que la joven había apuntado en su declaración. Si que precisó que en la casa «había celos a nivel espiritual», porque estar cerca del líder suponía estar avanzado en ese aspecto.

Por último, deslizó los posibles motivos económicos que tienen sus hijos para reclamar ahora.

Juicio suspendido dos semanas

El juicio ha quedado suspendido hasta el próximo día 17 de diciembre después de que el fiscal haya propuesto una rebaja de penas con carácter general para todos los acusados. Cabe recordar que hasta el momento se enfrentaban a penas entre 16 y 65 años de manera individual.

Las defensas deben estudiar estas propuestas antes de que el juicio pueda continuar.