El negocio de la venta ilegal de cobre de una banda en Castellón: más de 10.000 euros en menos de un mes
La Guardia Civil desmantela una red que introducía y vendía cobre de forma ilícita
La Guardia Civil ha desmantelado en Vinaròs una red que introducía y vendía cobre de forma ilícita y que, en menos de un mes, había obtenido una ganancia de más de 10.000 euros.
Según la nota que ha dado a conocer la Benemérita, la investigación permitió descubrir la venta ilícita de más de cuatro toneladas de este material perteneciente a una importante empresa de telecomunicaciones. En la operación, denominada Elektro, han sido detenidos dos miembros de un grupo organizado dedicado a la introducción y comercialización ilegal de cableado de cobre.
Investigan un centro en Benicarló
La actuación comenzó a finales de octubre tras detectar varias transacciones sospechosas en un centro de tratamiento de residuos en la localidad de Benicarló. Los guardias civiles comprobaron que el cobre vendido correspondía a material propiedad de una empresa. Además, descubrieron que uno de los detenidos utilizaba una identificación laboral y documentación de obra caducadas para justificar la entrada del cobre en el mercado.
Inspecciones
Durante las inspecciones, se identificó el vehículo empleado en las ventas, lo que llevó a vincular al segundo implicado. Tras una denuncia por apropiación indebida de la grúa utilizada, la Guardia Civil localizó y recuperó el vehículo cargado con media tonelada de cobre listo para su venta. El material recuperado fue devuelto a su legítimo propietario. Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido remitidas a los juzgados de Vinaròs en funciones de guardia.
