Reactivan la búsqueda de la mujer desaparecida en Benicàssim

La búsqueda de la mujer desaparecida el domingo al mediodía en Benicàssim se ha reactivado esta mañana con el regreso del helicóptero de la Guardia Civil. La aeronave está supervisando la costa de Orpesa más próxima a Benicàssim, en la zona de Torre Bellver y Playetas, junto a la Torre Colomera, y también recorre todo el litoral benicense, desde el Voramar hacia Castellón. Fuentes de la benemérita han confirmado a este periódico que el helicóptero es suyo y que está rastreando el área para localizar a la mujer.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos informaron que el domingo se activó la búsqueda tras recibir el aviso de un testigo que aseguró haber visto a la mujer entrar al mar entre los dos espigones situados frente al restaurante Playachica, entre las playas Els Terrers y Heliópolis. Además, se localizaron en la arena sus zapatillas y ropa, lo que desencadenó el operativo.

Imagen del helicóptero sobrevolando la zona. / Eva Bellido

Dispositivo del domingo

La alerta movilizó desde las 12.15 horas a la embarcación del Consorcio, a la de Salvamento Marítimo de Cruz Roja y a efectivos de Policía Local y Guardia Civil. Los equipos peinaron la zona espigón por espigón, revisando el área también por buzos. El mar estaba muy calmado, lo que ofreció una visibilidad amplia durante toda la jornada.

Consorcio Provincial de Bomberos

Un testigo marcó inicialmente el punto de búsqueda y, a medida que avanzaba la tarde y soplaba el viento, los equipos extendieron el rastreo hacia Castellón, revisando toda la línea de costa. Durante las labores se preguntó igualmente a las personas que paseaban por si habían visto a algún bañista en el agua, según ha podido saber este periódico.

Fin del operativo y reactivación

El dispositivo se mantuvo activo hasta las 18.00 horas del domingo por parte de Salvamento, mientras que los equipos terrestres continuaron revisando la costa. Este lunes, sin nuevas pistas y sin que constara ninguna denuncia previa por desaparición, la Guardia Civil decidió desmontar el operativo en su totalidad a la espera de indicios concluyentes.

La presencia del helicóptero este martes por la mañana supone una reactivación del rastreo aéreo, pendiente ahora de que puedan aparecer nuevos datos que permitan orientar la búsqueda en un punto concreto.