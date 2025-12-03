Un centro de estética cierra en Castellón y deja tirados a los clientes a mitad de tratamiento

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha informado este miércoles de que está recibiendo quejas por el cierre, según ellos sin previo aviso, de los centros de estética Andiara Estética Avanzada, que tenía abiertas al público tres establecimientos en la ciudad de Valencia y uno en la ciudad de Castelló, concretamente en la galería comercial del Carrefour de la avenida del Mar.

Esta clínica está especializada en la depilación láser y los consumidores denuncian que los han dejado a mitad de tratamiento, ya que se trata de un tipo de depilación que necesita de múltiples sesiones para ser efectiva y duradera.

Ante esta situación, la Unión de Consumidores recomienda a las personas afectadas que presenten una reclamación ante los organismos de consumo o asociaciones de consumidores contra la mercantil por la interrupción de los servicios contratados.

Asimismo, aconseja que todas aquellas personas que financiaron sus tratamientos mediante un crédito vinculado se dirijan a la entidad financiera para solicitar la suspensión inmediata del contrato, con el fin de paralizar y cancelar las cuotas pendientes, dado que el servicio no ha sido prestado en su totalidad y suele ser un plan de pagos costosos que los clientes afrontan con mensualidades.

Cierre sin aviso y sin alternativas

Según las informaciones recibidas por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Andiara ha cerrado sus establecimientos sin comunicarlo previamente a las personas usuarias ni ofrecer alternativas para completar las sesiones o tratamientos ya abonados.

No consta tampoco que la empresa haya presentado un concurso de acreedores para liquidar las deudas que pudiera tener, entre otras, con las personas consumidoras que han sufrido la interrupción e incumplimiento de sus tratamientos abonados por adelantado, especialmente, aquellas que han realizado el abono en efectivo, con tarjeta bancaria o han suscrito un préstamo personal no vinculado para el pago del tratamiento, lo que podría suponer una infracción en materia de consumo y presunto delito de apropiación indebida o estafa.

Recomendaciones para las personas afectadas

"En estos casos, es recomendable presentar reclamación individual o colectiva en los organismos de consumo y denuncia en el Juzgado de Guardia o Comisaría de Policía Nacional, recopilando toda la documentación relacionada con la contratación y pago de los tratamientos contratados. Desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana instamos a la mercantil Andiara Estética Avanzada a que ofrezca a las personas afectadas la realización de los tratamientos inacabados en otros centros asociados o la devolución inmediata del coste de los tratamientos pendientes de finalizar, bonos o tarjetas regalo no utilizados", han indicado desde la Unión de Consumidores.

Además, han indicado que solicitarán a la Dirección General de Consumo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, su intervención para la investigación de la actuación y cierre de las clínicas de estética sin dar solución efectiva a las personas afectadas y, en caso de falta de respuesta de Andiara, el inicio de actuaciones de reclamación frente a las personas físicas o jurídicas responsables de estos hechos, en defensa de todas las personas afectadas.