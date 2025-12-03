Detenido un ladrón reincidente por robar carne valorada en 1.500 euros en Burriana
El hombre también se apropió de 920 euros del comercio
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años en Burriana como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una carnicería de la localidad.
Según fuentes de la Benemérita, los hechos se remontan a la madrugada del pasado 20 de noviembre, cuando los guardias civiles comprobaron que habían forzado la reja que protege la puerta de acceso del comercio. Una vez en su interior, se llevó 920 euros en efectivo y género por importe de 1.500 euros.
Iniciada la correspondiente investigación, los agentes efectuaron numerosas gestiones, así como otras más técnicas que dieron como resultado su identificación y detención como presunto autor de un delito de robo.
Al mismo le constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio
Las diligencias instruidas junto con el detenido ha sido entregadas en el Juzgado de Guardia de los de Vila-real.
Más robos en Burriana
Hace pocos días también hubo un importante intento de robo de alimentos en Burriana, cuando la Policía Local sorprendió a varias personas cargando mandarinas en un coche. En el momento de la intervención ya se habían incautado de 150 kilos.
A finales de octubre, la Guardia Civil también detuvo en la localidad a dos ladrones multireincidentes como presuntos autores de siete delitos de robos con fuerza, tres de robos con fuerza en interior de vehículos y un delito de daños.
