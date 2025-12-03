Las fotos con las que los neonazis de The Base buscaban miembros por Telegram desde Castellón
La organización los promocionaba a nivel mundial en sus redes sociales
El trío neonazi desarticulado en Castellón buscaba nuevos miembros activamente a través de la aplicación de mensajería Telegram.
El objetivo de The Base es reclutar integrantes que compartan su convicción de que Europa está sufriendo un gran reemplazo, la teoría por la cual la migración no europea se da por un plan coordinado para acabar con la raza blanca. Sus procesos de selección son duros y, según el juez, realizaron «una continua labor de captación y adoctrinamiento en los postulados ideológicos».
Presencia destacada en redes
The Base utiliza principalmente a nivel mundial la red social rusa VK (VKontakte) para promocionar sus actividades. No lo hacen a cara descubierta, ya que siempre se cubren con pasamontañas o se pixelan como suelen hacer los grupos ultras de fútbol, pero sí que lucen sus armas y su equipamiento táctico siempre que pueden.
De hecho, en la portada de su página en VK, la célula española ocupa un puesto destacado, ya que sus fotografías aparecen en segunda posición de la página web. Se trata de cinco fotos donde se aprecia a los tres integrantes españoles, a veces con armas y en otras ocasiones realizando la figura de un arma con sus dedos. También figuran con el brazo derecho alzado, haciendo el saludo nazi junto al símbolo de la organización.
En otra imagen, uno de los miembros posa junto a un grafiti con la sigla WP (White Power, poder blanco en inglés).
En la página de VK, esas fotos aparecen con un enlace de Telegram, la forma que utilizaban para tratar de captar gente. Tanto VK como Telegram son plataformas más laxas que otras apps de cara a compartir sus postulados.
Financiación y actos violentos
Por otro lado, EFE contó ayer que el juez cree que The Base financia a su grupo en España con el tráfico de drogas a pequeña escala (marihuana y cocaína).
Tanto David D. G. como los otros dos detenidos, J. E. L. y D. A. F., estarían implicados «en múltiples actos violentos», como uno en el que fueron a Madrid «a fin de localizar y dar una paliza a una tercera persona por simple venganza».
