Grave accidente de tráfico en Vinaròs: hay personas atrapadas en los vehículos

Choque muy fuerte entre un turismo y una furgoneta

Una ambulancia del SAMU, en una imagen de archivo.

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Un accidente ha dejado heladas a las personas que lo han presenciado este miércoles en la carretera nacional N-232 en el término municipal de Vinaròs. El Consorcio Provincial de Bomberos ha indicado que hay personas atrapadas y se teme por su estado.

El siniestro se ha producido en concreto en el kilómetro 8 de la vía que une dicha localidad y Morella, tal y como han confirmado también desde Tráfico.

Dos dotaciones del Parque Baix Maestrat del consorcio se han desplazado rápidamente al lugar.

Esta noticia se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando tenga más información.

