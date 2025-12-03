Grave accidente de tráfico en Vinaròs: hay personas atrapadas en los vehículos
Choque muy fuerte entre un turismo y una furgoneta
Un accidente ha dejado heladas a las personas que lo han presenciado este miércoles en la carretera nacional N-232 en el término municipal de Vinaròs. El Consorcio Provincial de Bomberos ha indicado que hay personas atrapadas y se teme por su estado.
El siniestro se ha producido en concreto en el kilómetro 8 de la vía que une dicha localidad y Morella, tal y como han confirmado también desde Tráfico.
Dos dotaciones del Parque Baix Maestrat del consorcio se han desplazado rápidamente al lugar.
Esta noticia se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando tenga más información.
