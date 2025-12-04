Cae una organización criminal que introducía migrantes de manera irregular para trabajar en el campo de Castellón

Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal que introducía a ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades en situación irregular, a los que empleaba laboralmente en fincas agrícolas de las provincias de Castellón, Albacete, Alicante, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza.

La operación policial, denominada “Franciskan-Everest”, se inició en julio de 2024 y se ha desarrollado de forma conjunta con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete y Cuenca.

El resultado ha sido la detención de 11 personas y la investigación de otras 2, auxiliando a 322 personas, de las que 294 se encontraban en situación irregular.

Modus operandi de la red criminal

El complejo modus operandi empleado por la red criminal consistía en aprovecharse de inmigrantes irregulares que entraban con visados de turista hasta países del territorio Schengen y, una vez en España, eran derivadas a otras partes del territorio nacional donde vulneraban sus derechos laborales. Para sus actividades criminales, la organización se estructuraba en diferentes ramificaciones interconectadas, siendo una de ellas la dedicada a alojar y emplear laboralmente a estos extranjeros en la localidad de Villalgordo del Júcar (Albacete). Allí proporcionaban alojamiento hacinándolos en colchones a ras de suelo, en zonas sin ventilación y con escasos aseos, en condiciones totalmente indignas e inhumanas, carentes de higiene y salubridad.

Desde esta localidad desplazaban diariamente a los trabajadores hasta distintas zonas agrícolas en furgonetas que, en algunos casos, no reunían las debidas condiciones de seguridad. Como consecuencia de ello se produjeron diversos accidentes de circulación y se ha tenido que lamentar el fatal resultado de uno de ellos, en el que perdió la vida una persona de origen nepalí.

Condiciones laborales abusivas

La organización imponía duras condiciones laborales, realizando jornadas que en ocasiones llegaban a las 12 horas, cobrando comisiones abusivas por los desplazamientos hasta los lugares de trabajo, por las viviendas que realquilaban e incluso por la comida facilitada.

En muchos casos, las víctimas trabajaban durante meses sin percibir ninguna prestación económica, retribuyendo su trabajo únicamente con una alimentación muy básica. Estas prácticas evidencian un claro tráfico ilícito de mano de obra y una explotación sistemática de personas en situación de vulnerabilidad.

Registros en Villalgordo del Júcar y La Roda

En la fase final de la operación policial se realizaron nueve registros, ocho de ellos en Villalgordo del Júcar y uno en La Roda, interviniéndose dinero en efectivo, talonarios y cheques, teléfonos móviles, material informático, facturas, partes de trabajo, documentación fraudulenta, documentación acreditativa de la actividad delictiva y contabilidad paralela clandestina.

El atestado y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de La Roda, que ha decretado la prisión provisional y sin fianza para seis de ellos. A pesar de haberse explotado la operación, no se descartan más detenciones.