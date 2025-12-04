Desalojan un edificio por un incendio en el centro de la Vall d'Uixó: hay dos heridos

Dos personas han resultado heridas leves este jueves al mediodía en la Vall d'Uixó por una mezcla de inhalación de humo y de polvo de extintor.

A las 13.11 horas

Todo ha ocurrido en el cuarto piso de un edificio del centro de esta localidad castellonense, en uno de los bloques de la avenida España. El aviso se ha dado a las 13.11 horas, momento en el que han salido hacia el lugar dos dotaciones de bomberos del Parque Plana Baixa y una unidad de mando.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha explicado a Mediterráneo que se ha producido un pequeño incendio en el armario de una cocina.

Localizado en la cocina

El edificio ha sido desalojado por seguridad, pero finalmente la situación no ha pasado a mayores, quedando localizada solo a esa cocina, por la rapidez que han mostrado los afectados y la Policía Local, que ha llegado la primera al lugar, en un trabajo rematado por los bomberos cuando han llegado y que han ayudado a ventilar la estancia.

El primero de los heridos ha sido trasladado al hospital para que lo traten por las dificultades respiratorias que ha presentado.

Por idéntico motivo, el segundo afectado leve, que es un policía local de la Vall, ha debido acudir a un centro de salud local.