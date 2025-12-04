Gran despliegue de la Guardia Civil con helicópteros en Almassora: este es el motivo
Un inusual operativo ha sacudido el pueblo la mañana de este jueves
Patrullas, sirenas e incluso un helicóptero. De repente, Almassora parecía en la mañana de este jueves el escenario de una película de acción o un videojuego de la saga GTA. Decenas de vecinos se han extrañado mirando al cielo y viendo pasar al helicóptero de la Guardia Civil, pensando qué podía estar pasando.
Denuncia de Iberdrola
Ha sido la Guardia Civil la que ha encabezado este operativo con numerosos medios y efectivos para una operación a la que han acudido a raíz de una denuncia de la compañía eléctrica Iberdrola.
Desde la Benemérita han confirmado a Mediterráneo que se trata de un posible caso de defraudación del fluido eléctrico, un delito que las fuerzas del orden están acostumbradas a encontrarse.
Posibles delitos
Este delito suele acompañar a otros de mayor gravedad, y le puede dar pistas a las autoridades sobre si posibles casos de tráfico de drogas (como el cultivo intensivo de marihuana 'indoor) o posibles okupaciones ilegales están ocurriendo.
Sin embargo, por el momento la Guardia Civil no ha desvelado detalles sobre la operación, que está en curso. Sí que han confirmado que por el momento no hay detenidos.
