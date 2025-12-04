“Os pasaremos por encima como en el 36”: las soflamas del líder neonazi de The Base cuando trasladaron la cruz del Ribalta

Este rotativo ha podido confirmar este jueves que el presunto líder de la célula neonazi de The Base en Castellón, llamado David D. G., es uno de los individuos que estuvieron involucrados en altercados el día que se trasladó la cruz del Parque Ribalta en Castelló en 2023.

Crispación en el vídeo

En concreto, David D. G. fue uno de los manifestantes más crispados de los que había en el lugar, donde se protestaba contra la decisión del Ayuntamiento de Castelló (entonces gobernado por el PSPV y Compromís) de quitar de ahí la cruz al considerarlo un vestigio franquista.

Este joven protagonizó entonces un vídeo que se viralizó y que ahora ha vuelto a la palestra con su detención por pertenencia a organización terrorista y captación, adiestramiento con fines terroristas, y tenencia ilícita de armas.

Por todas esas acusaciones, por cierto, David D. G. ya está en prisión preventiva después de ser detenido a principios de esta semana en una macrooperación contra él y otros dos castellonenses presuntamente compinches suyos.

"Que os cuelguen en la soga"

En el vídeo de 2023, mientras operaban sobre la cruz, se puede oír a David D. G. vociferando consignas como «que os cuelguen de la soga, hijos de puta».

También, pocos segundos después, el supuesto neonazi grita: «Os pasaremos por encima como en el 36, cabrones».

Quejas de sus colegas de protesta

Otros manifestantes, igualmente contrarios a las acciones sobre la cruz, le reprochan su tono encendido y su actitud enfervorecida, que no concordaban con la actitud pacífica de las personas que lo rodeaban.

"Esto que haces tú no se puede hacer", le dice uno de los manifestantes, con voz calmada, tratando de tranquilizarlo. "Esto va contra nosotros", le reclama otro de los ciudadanos asistentes. "¡Moniato!", le dice otra mujer, y él le responde, en valenciano, "prou cultura tinc" en repetidas ocasiones, encarándose a la persona que lo increpó. Cabe destacar que entre sus pertenencias, la Policía Nacional encontró numerosa literatura fascista, como por ejemplo el Mein Kampf de Adolf Hitler traducido al valenciano.

David D. G. portaba ese día una bandera con la Cruz de Borgoña, símbolo asociado actualmente al neofascismo y que en su día fue bandera del Imperio Español hasta el siglo XIX, además de enseña representativa de los carlistas.