Vista reprogramada tras suspenderse en julio: reclaman 3 años a una mujer que estafó a su amiga en Nules fingiendo trabajar en un banco

La Fiscalía Provincial de Castellón reclama una pena de tres años de prisión para una mujer por un delito de estafa ocurrido en Nules en 2019. Casi seis años después el caso llega a juicio en la Audiencia Provincial y, concretamente, lo hace después de haber sufrido una suspensión de las vistas orales el pasado mes de julio. Entonces se decidió poner nueva fecha al juicio, que se celebrará este jueves.

Un plan detallado

La acusada cometió supuestamente una estafa contra una amiga, urdiendo un plan para engañarla y quedarse con su dinero.

En su escrito de acusación, el fiscal detalla que la presunta estafadora se hizo pasar por empleada de banco en la sucursal nulera de una conocida entidad financiera. Al menos, eso fue lo que le dijo a su conocida. La acusada añadió que se encontraba trabajando allí como agente de refuerzo y acto seguido le ofreció una posibilidad de inversión en esa entidad. La víctima temió que hubiera mala intención.

Uso de la confianza

Para la Fiscalía, la acusada hizo «uso de la confianza que le unía con la perjudicada». Así pues, con la intención de «obtener un inmediato e ilícito beneficio patrimonial», convenció a su víctima.

Supuestamente, esta última pensaba que estaba abriendo una cuenta remunerada y otra cuenta sin intereses, ambas en el mismo banco. No firmaron ningún tipo de documentación contractual.

Los 8.000 euros desaparecidos

Y ahí llegó el ingreso que hizo la mujer estafada, 8.000 euros que fueron a parar a esas cuentas que, según el Ministerio Público, se quedó la acusada en su totalidad. Esos 8.000 euros son los que ahora también reclama la víctima en el juicio como responsabilidad civil, puesto que nunca los recuperó.

Llegó un día en el que la víctima se presentó en la oficina local de la entidad bancaria para preguntar por sus 8.000 euros. Para su sorpresa, le dijeron que no había ningún depósito realizado en la cuenta. En ese momento se dio cuenta de que se la habían jugado.

Cómo ejecutó la estafa

¿Cómo hizo la estafadora para poder quedarse el dinero y ejecutar esa falsa contratación?

Según Fiscalía, la acusada se sirvió de los datos personales de otra amiga (que no estaba al tanto de nada) para abrir las mencionadas cuentas.