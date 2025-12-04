Traficaban con cocaína a través de una app en Castellón: cuatro detenidos e investigan a un quinto

El uso de las apps están plenamente introducidas en nuestra rutina y, por consiguiente, también opera en el tráfico de drogas. Un ejemplo es una de las últimas intervenciones de la Guardia Civil en Castellón, la operación Margaret, que se ha saldado con cuatro detenidos y otra persona bajo investigación.

Según fuentes de la Benemérita, los hechos se desarrollaron en Orpesa, tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes. Labores de vigilancia y diversos operativos de seguridad ciudadana, realizados en colaboración con la Policía Local, culminaron con la localización exacta desde donde se llevaba a cabo la actividad ilícita.

Desmantelamiento y hallazgos

Con la máxima urgencia, y tras obtener el correspondiente mandamiento judicial coordinado por el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Castellón en funciones de guardia, se procedió a la entrada y registro del domicilio.

En su interior, los guardias civiles hallaron numerosos utensilios relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo básculas de precisión, envoltorios para la droga, precintos, productos de corte, dinero en efectivo, teléfonos móviles y una pequeña cantidad de cocaína y hachís.

Modus operandi

Los presuntos traficantes exigían a los compradores realizar el pago de la dosis de droga a través de una conocida aplicación. Después, se desplazaban hasta las inmediaciones del domicilio para recoger la sustancia.

Además de los ahora detenidos, los agentes determinaron que una pareja que residía con ellos realizaba labores de vigilancia en las inmediaciones del domicilio, y colaboraba activamente en la venta de la droga. Por ello, se procedió a la detención de las cuatro personas por un delito de tráfico de drogas. A dos hombres, además, se les suman dos delitos de quebrantamiento de condena.

Asimismo, está en marcha la investigación de una quinta persona en dependencias policiales, ya que hay indicios de que colaboraba con los detenidos. Presuntamente, cobraba a los clientes para, posteriormente, entregar el dinero a los ahora arrestados.